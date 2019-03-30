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Kahramanmaraş’ta taciz iddiası

Kahramanmaraş’ta bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden kadın, yetkililerden yardım istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:24
Kahramanmaraş’ta taciz iddiası

Kahramanmaraş’ta bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden kadın, yetkililerden yardım istedi.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre F.N. (26) park içerisinden evine giderken bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Tacizci şahsın kendisini uzun süre takip ettiğini söyleyen kadın, yetkililerden yardım isteyerek tacizcinin yakalanmasını istedi.


F.N, "Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ve evliyim. Evime giderken evimin bulunduğu Menderes Parkı’nın oradan geçiyordum ve o sırada, bir kişinin beni takip ettiğini anladım. O sırada parkın içerisinden geçerken sözlü tacize uğradım. Sapık, dile alınmayacak laflar söyledi bana. O anda kendimi kaybettim ve bağırmaya başladım. Ben bağırınca da kendisi kaçtı. Polis geldi ve ifademi verdim, gerekenin yapılmasını istedim. Şu anda kötü durumdayım ve dışarı çıkamıyorum. Çıktığımda ise tedirgin oluyorum ve korkuyorum. Dönüp arkama bakıyorum acaba beni takip eden biri var mı diye. Herkesin ailesi var ve bir an önce bu sapığın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:24
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