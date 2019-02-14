Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Suriyeli 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, Senem Ayşe Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli Rihan ve Ömer Sercani, 2 aylık bebekleri Mira Sercan'ı yatağında hareketsiz buldu. Baba Ömer, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Bebeğin cansız bedeni, otopsisi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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