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Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:21
Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi 51 Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşi pazar alışverişine giden Osman Polat (82), evdeki sobayı yakmak istedi.

Sobayı yaktıktan sonra kömür atan Polat, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yere düştü.

Alışverişten gelen kadın kocasını yerde görür görmez durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalesi yapılan Osman Polat’ın öldüğünü tespit etti.

Osman Polat’ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:21
  1. Kahramanmaraş
  2. Onikişubat
  3. soba zehirlenmesi

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