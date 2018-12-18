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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı saldırıda ormanlık alanda çalışan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı- Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2018 Salı 12:18
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan Mehmet (35) ve kardeşi Cuma Dokuyucu'ya (30) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi.

Ağır yaralanan Dokuyucu kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Dokuyucu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:18
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