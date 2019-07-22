Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada, mahalle muhtarı yaşamını yitirdi22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ö.B. (45) ile Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B, Kandil'e tabancayla ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kandil'in cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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