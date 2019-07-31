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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi üzerinde karşılaşan M.K. ile Gani Aydın (29) ve Musa Aydın (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, bir anda kavgaya döndü. Bu sırada silahını çeken M.K., art arda tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, Musa ve Gani Aydın’ın vücutlarının değişik yerlerine isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli M.K. olay yerinden kaçtı. Yaralılar, özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralanan Musa Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Gani Aydın ise acil servisteki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayın ardından hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
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