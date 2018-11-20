Kahramanmaraş'taşeker pancarı alımı başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle aksayan şeker pancarı alımı başladı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede şeker pancarı hasadının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.

Kurt, ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde sökümün tamamlandığını ancak kar yağışı nedeniyle daha önce fabrikaya götürülemeyen şeker pancarlarının sevkinin yapıldığını ifade etti.

Pancar alımlarının normal bir şekilde devam ettiğini belirten Kurt, "Çiftçilerimizde iklimsel olarak erken yağan kar nedeniyle bir panik yaşadılar. Çiftçilerimiz mağdur olduğunu belirtiyor. Pancar fabrikamızda belirli bir program çerçevesinde haftalık olarak randevu sistemiyle alımlara devam edilmektedir. Şu ana kadar ilçemizdeki pancarın yaklaşık yüzde 70'lik kısmının alındığı bilgisine ulaştık. "diye konuştu.

Hurman Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmet Özdemir, yoğun kar yağışı nedeniyle aksaklılar yaşandığını, yetkililerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Pancarımız kar altında kalmıştı, korkmuştum ama bir sorun olmadı. Devletimiz, hükümetimiz yanımızda oldu, bize sahip çıktı." ifadesini kullandı.

Hurman Mahallesi Muhtarı Hikmet Hurmanlı da kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ancak devletin desteğiyle tarladaki şeker pancarlarının fabrikaya götürüldüğünü kaydetti.