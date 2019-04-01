Kahramanmaraş'ta seçim kutlaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hayrettin Güngör'ün seçilmesi partililer ve vatandaşlar tarafından kutlandı.

İl başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti, araç konvoyları oluşturdu.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, İmran Kılıç ve Cihat Sezal ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve partililer, seçim sonuçlarını il başkanlığında takip etti.

Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır sahada ciddi bir çalışma yaptıklarını, bunun ekip çalışması olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Güngör, milletvekillerinin de büyük gayretlerinin olduğunu belirtti.

Güngör, "Şehrin her tarafını gezdik. Sağ olsunlar hemşehrilerimizin çok ciddi, samimi ilgisini gördük. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar nihai sonuçları almadık ama yüzde 50'nin üstünde bir oy sayımı yapıldı. Hamd olsun sonuçlar beklediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Seçimlerin Kahramanmaraş'a, ülkeye ve gönül coğrafyasına hayırlar getirmesini dileyen Güngör, "Sahada gördüğümüz tablo sandıklara yansıdı. Beklentimiz de yaklaşık böyleydi." ifadesini kullandı.

- "Zorlu ve yoğun bir süreç onları bekliyor"

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de her zaman olduğu gibi vatandaşların kendilerini desteklediğini, onlara layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak 12 belediyenin tamamını almak üzere yola çıktılarını ifade eden Debgici, "Kesin olmayan sonuçlara göre Nurhak hariç tüm ilçelerimizi ve büyükşehir belediyemizi Cumhur İttifakı olarak kazandık. Seçilen belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimiz tebrik ediyorum. Zorlu ve yoğun bir süreç onları bekliyor." diye konuştu.

Debgici, ekonomik saldırılar altında bir yerel seçim süreci atlatıldığını, artık çalışma zamanı olduğunu kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve ülkücü camiaya teşekkür eden Debgici, zorlu bir süreci el ele, kol kola, omuz omuza beraber götürdüklerini dile getirdi.