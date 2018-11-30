Kahramanmaraş'ta sağanak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentin ana arterlerinde su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar ise itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri muhtemel sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırıldı.

