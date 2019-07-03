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Kahramanmaraş’ta ’racon’ kavgası

Kahramanmaraş’ta Trabzon Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettiği kişiye, "30 senedir racon yemedim.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Kahramanmaraş’ta ’racon’ kavgası

Kahramanmaraş’ta Trabzon Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettiği kişiye, "30 senedir racon yemedim. İcraatlarım belli, adamın kafasını keserim" dedi.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar şahısları ayırmaya çalışırken, öfkeli olan bir kişi kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar sandalyeyi elinden alıp götürürken, ismi öğrenilemeyen kişi aracına doğru gitti.


Öfkelenerek tekrardan gelen kişi kavga ettiği kişiye bağırarak önce, "Maraş’ı terk et" dedi. Daha sonra, "Ben 30 senedir racon yemedim. Adamın kafasını keserim. İcraatlarımız da belli" dedi. Kavgayı gören vatandaşlar polise haber verirken, şahıs aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
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