Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Cuma P. idaresindeki 46 ABE 277 plakalı otomobil, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde halk otobüsünden indikten sonra karşıya geçmeye çalışan Güldane Menekşe'ye (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Menekşe ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekibi tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Menekşe kurtarılamadı. Sürücü Cuma P. gözaltına alındı.

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