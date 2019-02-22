Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri kavşağında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndan Malatya yönüne gitmekte olan Hakan Kılınç idaresindeki 46 AAH 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, refüje girdikten sonra devrildi. Kazada, inşaat işçiliği yapan otomobil sürücüsü Kılınç, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan A.Ç. ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.Ç., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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