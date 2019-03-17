Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına düştü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak sulama kanalına düştü.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak sulama kanalına düştü.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Balıkçıl Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatova Ortaokulu Müdürü Mehmet Bolat’ın direksiyonunda olduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Savrulan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Bolat, yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı okul müdürü, 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bolat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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