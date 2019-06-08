Kahramanmaraş’ta otomobil buğday tarlasına uçtu: 3 ölü, 4 yaralı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolu, Demircilik Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Elbistan’a giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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