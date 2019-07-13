Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sezai Özen (48) idaresindeki 27 FM 433 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş kara yolu Beşoluk mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sıddık Alıcı (40), Mehmet Fatih Avcı, (35) ve Erkan Büyükkonuklu (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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