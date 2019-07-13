Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:00
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sezai Özen (48) idaresindeki 27 FM 433 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş kara yolu Beşoluk mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Sıddık Alıcı (40), Mehmet Fatih Avcı, (35) ve Erkan Büyükkonuklu (45) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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