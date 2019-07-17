Kahramanmaraş'ta orman yangını Afşin ilçesindeki yangında 25 hektar bozuk meşe ile 10 hektarlık tarlada ekili buğday zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık bozuk meşe alanı ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü. İlçeye bağlı Deveboynu Mahallesi'nde elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla çıkan kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle müdahale etti. Vatandaşlar da kazma ve kürekleriyle ekiplere destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 25 hektarlık bozuk meşelik alan ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.

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