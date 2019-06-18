0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğretmenlere deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:51
Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğretmenlere deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Mili Eğitim Bakanlığı ve AFAD arasında yapılan protokol kapsamında, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevli 24 öğretmenden oluşturulan acil kurtarma ekibinin eğitimleri tamamlanmıştı. Eğitimlere Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli gönüllü 25 öğretmenin katılımıyla devam edildi. Verilen eğitimde afet bilinci, ilk 72 saat Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) yayılma alanları ve etkileri, yangın ve tahliye ile arama kurtarma konularında öğretmenler bilgilendirildi. Eğitim sonrası AFAD envanterinde bulunan malzemelerin tanıtımı ve kullanma şartları anlatıldı.


Eğitim sonrası senaryo gereği yapılan tatbikatlarda, yıkılan bina ve araç içerisinde kalan kişiler gönüllülerce yer altında çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Afet ve acil durumlarda insanların ve özellikle öğretmenlerin bilgili olması gerektiğini söyleyen Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Merkez Müdürü Yılmaz Bozdere, “Eğitimlerimiz 10 saat üzerinden devam ediyor. Eğitimi tamamlayan arkadaşlarımızın gönüllü olanları ise Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki öğretmenlerimizden gönüllülerden AFAD ile birlikte doğal afet durumlarını destekleyecek bir ekip oluşturma gayretindeyiz. Kurslarımızın ilkini Dulkadiroğlu’ndaki 24 gönüllü öğretmenimize verdik. İkinci kursta ise 25 gönüllü öğretmenimize verdik. Buradaki amacımız, eğitim alan arkadaşlarımızı arama kurtarma ve doğal afetlerde daha profesyonel hale getirmektir” diye konuşu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bem-Bir-Sen'den suç duyurusu
    1. Bem-Bir-Sen'den suç duyurusu
    2. “Sabit faiz ve refinansman zorlukları..
    3. QNB Finansbank Fincube startup'ları..
    4. Büyük finalde 6. randevu yarın
    5. Müezzine darp olayında skandal talep
    6. "İran'a karşı yürütülen bir irade ve..
    7. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Moody’s’in..
    8. Malatyaspor, transferde Arjantin’e..
    9. BM’den dünyayı sarsan açıklama! ‘ABD..
    10. Eski UEFA Başkanı Platini gözaltına..
    11. Albaraka Garaj başvuruları 30..
    12. Kuruluşunun 750. yılında Altın Orda..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona..
    14. Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal"..
    15. Milli cimnastikçiler Dünya..
    16. Mahallede korku dolu günler,..
    17. Markete giren yılan yakalandı
    18. Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı..
    19. TİKA'dan Bosna Hersekli kadınlara..
    20. Çektiği acılara dayanamayıp evden..
    21. Göztepe'den stat açıklaması
    22. Başkent’in gurur: FOMGET
    23. Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin..
    24. Devrilen motosikletin sürücüsü..
    25. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    26. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    27. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    30. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması