Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mercimektepe Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde, Enes O'nun kullandığı 46 ND 211 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kutbettin Aktekin'e (54) çarptı. Ağır yaralanan Aktekin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Enes O. gözaltına alındı.

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