Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, şehir merkezi istikametine seyreden Salim Bilen (36) idaresindeki 46 E 7571 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Feridun Aydın’ın (37) kullandığı 46 D 9752 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen sürücü Aydın ile Hacı Balıkçı (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan motosiklet sürücüsü Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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