Kahramanmaraş’ta mobil uygulama yazılım kursu açıldı

Kahramanmaraş’ta ‘mobil yazılım’ kursu açıldı. Öğrenciler akıllı telefonlarda kullanılan uygulamaları mobil yazılım kurslarında öğrenme fırsatı bulacak.

Kahramanmaraş’ta Halk Eğitim Merkezi tarafından Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘mobil yazılım’ kursu açıldı. Bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından verilen kurs sonunda öğrenciler akıllı telefonlar için mobil uygulama programı hazırlayabilecek. Öğrenciler 30 gün boyunca ücretsiz eğitim alacak.

Mobil yazılım öğrenen öğrenciler sayesinde ülke gelirine maddi destek sağlanabileceğini söyleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Harun Harmancı, “Burada mobil yazılım kursu veriyoruz. Burada kendi mevcut öğrencilerimizin yanı sıra dışarıdan da öğrenciler bulunuyor. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Türkiye genelinde gençlerin yazılım üzerine merakları arttı. Özellikle cep telefonu yazılım programı, Android ve İOS işletim sistemleri var. Biz burada Android işletim sistemlerinin programlarıyla ilgileniyoruz şu anda. Amacımız, öğrenciler ilerde mobil yazılım bilgisine sahip olduğunda, kendi oyunlarını geliştirebilecekler. Ülkemize destek olabilecek yazılımları hazırlayarak bu konuda yerli ve milli faydalı işler ortaya çıkartacaklardır. Bu kurs dünyada talep gören bir eğitimdir. Birçok ülkelerde oyunlar hazırlıyorlar ve o insanlar da kendi ülkelerine maddi olarak katkı sağlamış oluyor” diye konuştu.

Aldıkları eğitimler sonunda istedikleri programı kendilerinin yapabileceğini belirten kursiyer Ömer Ersoy, “Kendimi cep telefonu ve tablet programları üzerine geliştirmek istemiştim. Okulumuz bu kursu açınca da katıldım ve en güzel tarafı istediğimiz programı kendimiz üretebileceğiz. Kentimizde böyle bir kurs açıldığını duyunca, katıldım ve amacımda güzel yazılımlar hazırlayarak insanların gelişmesini sağlamak” dedi.

Kurs 28 Ağustos’a kadar devam edecek.