Kahramanmaraş'ta minibüs dereye devrildi: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ramazan Karcı (47) yönetimindeki 80 BC 014 plakalı minibüs, Efirağızı Mahallesi Karaveliler mevkisinde dereye devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Levent Karcı (23) yaralandı. Jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Karcı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

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