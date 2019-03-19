Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı" açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Milli İrade Meydanı" düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi yanında, 14 bin metrekarelik alanda açılan meydanın altında 3 katlı otopark ile cami yer alıyor.

Mesleki eğitim merkezi, kıraathane ve kütüphanenin de yer aldığı meydan, 2 bin 200 metrekarelik yeşil alanıyla da dikkati çekiyor.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakıyla birlikte milletin yeni bir sayfa açacağını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kardeşliğin devam ettiği sürece huzurun da devam edeceğini ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve şehrimizin yükselişini asla durduramayacaklar. Rahmetli Turgut Özal, '21'inci Asır Türk'ün asrı olacak' dediğinde ona güldüler, dalga geçtiler, saldırdılar, alay ettiler. İçimizdeki kompleksliler böyle bir şeyin bize nasip olmayacağını zannettiler. Bugün dünyada parmakla gösterilen her türlü saldırıya rağmen milletiyle bütünleşerek ayakta duran bir hareketin, bir milletin evlatlarıyız. Bugün bunu söylediğimizde bizle dalga geçemiyorlar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraş'ın en büyük eksiklerinden birisinin meydan olduğunu belirterek, kenti yeni bir meydana kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Milli İdare Meydanı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve vatandaşlar katıldı.