Kahramanmaraş'ta kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Bağdın-ı Sağır Mahallesi'nde kuzenler E.O. (23) ile Hidayet Sürget (37) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, Sürget'i bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sürget, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O, tutuklandı.