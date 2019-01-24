Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubuat ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Hakan Avcı (5) yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'ndeki evlerinde top oynarken besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan Avcı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sesleri duyan aile bireylerinin yardımıyla kurtarılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavisinin ardından aşısı yapılan Avcı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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