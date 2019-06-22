Kahramanmaraş'ta kayıp çocuk ölü bulundu Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedine sulama havuzunda rastlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu. Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Ağabeyli Mahallesi'nde sabah ailesinden habersiz evden çıkan 6 yaşındaki Hanifi Orhan kayboldu. Aramalarına karşın Orhan'a ulaşamayan ailesi, durumu Jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, mahallenin yakınında bulunan 2 metre derinlikteki sulama havuzunda Orhan'ın cesedi bulundu. Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.