Kahramanmaraş’ta "Kariyer Günleri"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde “Kariyer Günleri” gerçekleştirdi.

İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Sağlık Yönetimi bölümleri bulunan İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi standında lisans ve lisansüstü programlar Kahramanmaraşlılara tanıtıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, rektör yardımcıları ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın da katıldığı etkinlikte; mezunlar, öğrenciler ve fakülte öğretim üyeleri hem sohbet ettiler hem eğlendiler.

Etkinliğe katılanlarla birebir sohbetler eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, özellikle üniversite ile Kahramanmaraş arasında gönül birliği kurulmasının oldukça değerli olduğunu ifade ederek, bu tarz faaliyetlerle Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam edeceklerini belirtti.

Güçlü ilişkilerin tesis edilmesini beraberinde getirecek olan bu gönül birliğinin, şehirle üniversite arasındaki stratejik işbirliklerini de şekillendireceğini belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, hem bu stratejik işbirliklerinde Kahramanmaraş için, hem de ülkemiz için gelecekte önemli roller üstlenecek gençleri Sütçü İmam Üniversitesi ailesine katılmaya davet ederek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni öncü çalışmalarından dolayı kutladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak kariyer etkinliklerini ve fakülte tanıtımını Kahramanmaraş geneline yaydıklarını belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ise bu faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “Şu anda fakültedeki 7 bölümde 77 öğretim üyesiyle yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim veriyoruz.Bir yandan çağın ihtiyaçlarına yanıt veren, bir yandan da yetiştirdikleri mezunlarla ülkemizin geleceğini şekillendiren ve ayrıca şehirle iç içe olan bir fakülte olmak için çabalıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, şehirle fakülte arasında köprü kurulmasında emeği olan akademik personeline, mezunlarına, idari çalışanlarına ve tüm öğrencileri ile etkinliklerine ev sahipliği yapan Piazza yöneticilerine teşekkür etti.