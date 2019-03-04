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Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:16
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Polis ekipleri ihbar üzerine şehir dışından Kahramanmaraş’a gelen 27 TU 648 plakalı hafif ticari aracı Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi Üniversite kavşağında durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 adet 5 litrelik su şişeleri içerisinde toplam 40 litre sahte içki ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Kaçakçılık olaylarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:16
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