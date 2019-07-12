Kahramanmaraş’ta kaçak telefon operasyonu Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kaçak cep telefonu satışına yönelik yapılan operasyonda 17 adet telefon ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kaçak cep telefonu satışına yönelik yapılan operasyonda 17 adet telefon ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi’nde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak cep telefonunun satışına yönelik operasyon yapıldı.Bir cep telefonu dükkanında yapılan aramada, 16 adet tuşlu ve 1 adet dokunmatik olmak üzere toplam 17 adet kaçak olan, klon üretilmiş cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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