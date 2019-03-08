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Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

08 Mart 2019 Cuma 16:25
Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda silahın ele geçirildiği ve cinayet suçundan aranan bir şahsın yakalandığı öğrenildi.


KOM Şube ekipleri tarafından silah kanununa muhalefet, kumar oynatma, tefecilik, tehdit suçlarını önlemeye yönelik eş zamanlı olarak 3 ikamete ve 2 iş yerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet 7.65 mm fişek, 10 adet 9 mm fişek, 9 adet tabanca şarjörü, 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi.


Operasyonda cezaevi firarisi F.G. (27) ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:25
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