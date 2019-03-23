Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu Kahramanmaraş polisi tarafından yapılan operasyonda 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş polisi tarafından yapılan operasyonda 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 46 plakalı otomobili Dulkadiroğlu ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, torbaya bırakılmış 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Otomobilde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

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