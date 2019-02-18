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Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:09
Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde şok uygulama yapan polis ekipleri bir hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurdu. Panelvan aracın bagaj kısmında yapılan aramada 140 paket, gizli bölmelere saklanmış bin 367 paket olmak üzere toplamda bin 507 paket kaçak sigara bulundu.


Kaçak sigaralara el konuldu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:09
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