0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta "İrişkit Festivali"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 1’inci ‘İrişkit Festivali’ düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:18
Kahramanmaraş’ta "İrişkit Festivali"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 1’inci ‘İrişkit Festivali’ düzenlendi.


Yedi Kuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen irişkit (sucuk) festivalinde, mehter takımı gösteri sundu. Kentin yöresel halk oyunlarının da sahne aldığı festivalde, katılımcılar karlı dağda mangallarda hazırlanan irişkitleri yedi.


Kahramanmaraş’ın en önemli yiyecekleri arasında irişkitin de yer aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, irişkitin dünya geneline yayılıp tanıtılmasını istedi. Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş’a 5 yılda turizm alanında çok güzel hizmetler yaptık. Bu bölgeye yaz mevsiminde haftada 50-60 otobüs turist gelirken, yaz mevsiminde bu sayı on binler oluyor. Kahramanmaraş’ın vazgeçilmezi ve sonbahar olduğu zaman herkes kasaplarla konuşur ve irişkitini yaptırır. Bu çalışma ve festival sayesinde tüm dünyaya duyurulur. Biz Kahramanmaraş’ta ve tarihin derinliklerinden gelen ismi ile sucuğa irişkit deriz. İnşallah bu lezzetler herkes tarafından tanınır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:18
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Tavrından dönmediği sürece ABD yönetimiyle konuşmayacağız”
    1. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
    2. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    3. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    4. Döviz kurları
    5. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    6. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
    7. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    9. Bakan Akar, Millileştirilecek..
    10. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    11. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
    12. Soylu: “PKK’nın uzantısı olan HDP,..
    13. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    14. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    15. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    16. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    17. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    18. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    19. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    20. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    21. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    22. Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu..
    23. Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri
    24. Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri..
    25. OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da..
    26. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul..
    27. Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu
    28. Ankara'da otomobil şebekesine operasyon!
    29. Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan..
    30. Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!