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Kahramanmaraş'ta ilk hac kafilesi uğurlandı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Kahramanmaraş'ta ilk hac kafilesi uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafilede yer alan hacı adayları, Kahramanmaraş'tan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İl Müftülüğünce hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek ilk kafile için Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde tören düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in de yer aldığı törene, yaklaşık 200 hacı adayı ve yakınları katıldı.

Milletvekili Güvenç, törende yaptığı konuşmada, "Allah, hacı adaylarına hayır içinde gidip güzelliklerle dönmeyi, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin." dedi.

Hacı adaylarından kutsal topraklarda Türkiye için dua etmelerini isteyen Güvenç, şunları kaydetti:

"Sizden bir talebimiz var. Kutsal topraklarda Allah için milletimize, memleketimize, ailelerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize dua etmenizdir. Bu coğrafyada ne kadar zorluklar altında yaşadığımızı biliyorsunuz. Sizlerden bayrağımız için, milletimiz için, devletimiz için, tüm mazlumlar için, şu topraklarda ebediyen özgür bir şekilde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamamız için dua bekliyoruz. Allah fitneciye, fesada, teröriste, bölücüye, ülke düşmanlarına fırsat vermesin diye Kabe-i Muazzama'da ve Medine-i Münevvere'de lütfen göz yaşlarıyla dua edin. Bu ülkenin duaya çok ihtiyacı var. Gençliğimizin duaya çok ihtiyacı var. Çocuklarımızın duaya çok ihtiyacı var. Özgürlüğümüzün, bayrağımızın ve devletimizin duaya çok ihtiyacı var. Allah yolunuza açık etsin."

Hac ibadetini yerine getirebilmek için yıllardır beklediğini dile getiren Kemal Doğan da "Allah nasip etti, gidiyoruz. Orada kendimiz, ülkemiz ve Müslümanlar için dua edeceğiz." dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in yaptığı duanın ardından hacı adayları, tekbirlerle uğurlandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
  1. haç yolculuğu
  2. Kahramanmaraş
  3. Kutsal Topraklar

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