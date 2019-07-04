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Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kahramanmaraş’ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kahramanmaraş’ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı.


İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince Başkonuş Yaylası’nda gerçekleşen tatbikatta, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. 60 kişinin katıldığı tatbikat sonrası İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz katılım belgesi verdi.


UMKE ekibinin toplamda 145 personelinin bulunduğunu ve 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Öksüz, bu tür olayların tatbikatlarda kalması istediklerini söyledi. Öksüz, “2 yıl önce 100 civarında olan UMKE personel sayımızı bugün 145 personele çıkarmış durumdayız. Şu anda 145 gönüllü personelle UMKE hizmeti verilmekte olup, amacımız önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha da yukarılara çıkarmaktır. Yine bugün burada, Başkonuş Yaylası’nda Kahramanmaraş UMKE ekiplerimizin eğitim tatbikatıyla alakalı olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. 60 personel, 2 tam donanımlı UMKE aracı, 1 tam donanımlı ambulans ve 2 hizmet aracımızla gerçekleşen tatbikatları izledik. Personellerimizin arama, müdahale ve kurtarma ile ilgili yoğun çabalarını gördük. Çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki gerek olmasın, bu uygulamalar sadece tatbikatta kalsın ancak afetler ve olağanüstü durumlar yaşamımızın gerçeği. Bu nedenle devamlı kendimizi yenilemeli, geliştirmeli ve her türlü olağanüstü duruma her daim hazır olmalıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
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