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Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde fuhuş operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. 

Operasyonda " Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan A.K. (62) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer şüphelilerden M.Y.A. (32), A.K. (31), İ.B. (38) ve M.K. (38) sevk edildikleri Adliyede Pazarcık Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
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