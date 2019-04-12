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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon iş yerine çarptı: 2 yaralı

12 Nisan 2019 Cuma 18:58
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon iş yerine çarptı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyonun iş yerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mevlüt B. idaresindeki asfalt yüklü kamyon, Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde, yol onarımı sırasında arızalandı. El frenini çeken kamyon şoförü, aracı kontrol etmek için indiği sırada freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı.

Yol üstündeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon, daha sonra Site Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki kuaför salonuna girdi.

Kazada, iş yerinde bulunan Pınar Karagenç ve Gülseren Acar yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören apartman ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 18:58
  1. Asfalt Kamyonu
  2. Elbistan
  3. iki yaralı
  4. işyerine girdi

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