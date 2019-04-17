Kahramanmaraş'ta foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir inşaatın foseptik çukuruna düşen 2 çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Döngele Mahallesi Yıldız Obası yakınında inşaat halindeki binada oyun oynayan Musa Cantürk (12) ile Ahmet Dağ (11) inşaat alanında içi su dolu foseptik çukuruna düştü. Aileleri, bir süre sonra eve gelmemeleri üzerine çocukları aramaya başladı. Foseptik çukurunda çocukları gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, sudan çıkarılan çocuklardan Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cantürk ise hastane kaldırılırken yolda öldü. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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