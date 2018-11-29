THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası

Firari eski savcı Mehmet Yüzgeç'in eşi Özlem Yüzgeç'in "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 19:50
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, firari eski savcı Mehmet Yüzgeç'in eşi Özlem Yüzgeç'in "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özlem Yüzgeç ile avukatı katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanık Yüzgeç savunma yaptı.

Yüzgeç, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı öne sürerek, "ByLock programını eşim kullandı. Benim bu örgütle hiçbir bağlantım yok. Ben örgütün kullandığı başka programları da cep telefonuma indirmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:50
  1. dava
  2. FETÖ
  3. Özlem Yüzgeç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    1. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    2. Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli..
    3. "Sömürülmedik bir tane ülke..
    4. Krasnodar-Akhisarspor
    5. Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti
    6. ABD hedef şaşırdı! YPG'lilere saldırdı
    7. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb
    8. 'Türkiye batacak' diyen Deutsche Bank..
    9. AP'den Macaristan'a Gruevski'yi iade..
    10. Pentagon'dan Türkiye raporu:..
    11. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor..
    12. Emekliye büyük müjde! Rakam 367 lira..
    13. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kuvvetli..
    14. Darbeciler tanınmamak için "isimlik"..
    15. Türkmenler IKBY hükümetinde güçlü..
    16. Libertadores Kupası finali için yeni..
    17. Malezya'daki "Hindu tapınağının..
    18. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası
    19. Sert açıklama: Rusya haddini aştı
    20. Yardım kömürlerini satışa çıkardı
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?