Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, firari eski savcı Mehmet Yüzgeç'in eşi Özlem Yüzgeç'in "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özlem Yüzgeç ile avukatı katıldı.



Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanık Yüzgeç savunma yaptı.

Yüzgeç, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı öne sürerek, "ByLock programını eşim kullandı. Benim bu örgütle hiçbir bağlantım yok. Ben örgütün kullandığı başka programları da cep telefonuma indirmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.