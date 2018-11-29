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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası

Yurt dışından gelip Adana'da polise teslim olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 19:06
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranırken polise teslim olan iş adamının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yurt dışından gelip Adana'da polise teslim olan tutuklu sanık Bekir Sıdkı K. ile avukatı katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık, örgütle 1990 yılında tanıştığını söyledi.

Örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirten sanık Bekir Sıdkı K, "Yurt dışında insanlara yardımlar yapıldığını ve öğrencilere burs verdiklerini belirterek bizlerden himmet istemeye başladılar. Ben ilk yıl 500 dolar himmet verdim. Daha sonraki himmet toplantılarında 80 veya 100 kişi oluyordu. Ben yine himmet vermeye devam ettim." diye konuştu.

Sanık Bekir Sıdkı K, kapatılan Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneğinde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptığını kaydederek, "Derneğin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğunu sonradan öğrendim. Örgütün yurt dışı gezilerine de katıldım. En çok umre gezisi düzenlerlerdi. Bunların dışında ABD'ye de geziler düzenleniyordu. Ben 3 kez Pensilvanya'ya gittim ve sohbete katıldım." beyanında bulundu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:06
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