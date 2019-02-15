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Kahramanmaraş’ta fay hatları incelendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerinde hendekler açılarak faylarla ilgili veriler toplandı.

15 Şubat 2019 Cuma 16:53
Kahramanmaraş’ta fay hatları incelendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerinde hendekler açılarak faylarla ilgili veriler toplandı.


Kahramanmaraş’ta Gölbaşı-Türkoğlu segmenti ve Kahramanmaraş fayzonu üzerine KSÜ Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından kazılan hendekler ile çalışmalar yapıldı. 3 ay önce başlanan saha çalışmalarında hendekler kazılarak fayların kestiği birimlerden örnekler alındı. Örneklerin incelenmesinin ardından fay hattında oluşan depremlerin yaşı, deprem sıklığı hakkında kesin veriler elde edilmiş olacak.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Alican Kop, yaptıkları çalışma hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş’ın Türkiye’de deprem riskinin en fazla olduğu illerin başında geldiğini söyleyen Kop, ’’Deprem riskinin iki tane kaynağı var. Doğu Anadolu fayının Türkoğlu-Gölbaşı segmenti bu iki ilçe arasında uzanan 90 kilometre uzunluğundaki bölüm, diğeri ise 2012 yılında güncellenen Türkiye diri fay haritasında Kahramanmaraş’ın içinden geçecek şekilde çizilen Kahramanmaraş fay zonudur. Bu fay zonu da bir çok koldan oluşuyor ve Kahramanmaraş’ı doğu ve batıdan oluşacak şekilde kesiyor. Bu fay üzerinde henüz böyle yapılmış bir çalışma yok. Dolayısı ile biz Üniversite olarak Kahramanmaraş’ta ki deprem riskini bilimsel verilere dayandırarak ortaya koymak amacı ile böyle bir proje geliştirdik. Rektörlüğümüzde bu projeye destek veriyor’’ ifadelerine yer verdi.


Gölbaşı Türkoğlu segmenti üzerinde ve Kahramanmaraş fay zonunun ana kolları üzerinde paleosismoloji çalışmalarına başladıklarını belirten Kop, "Bunun için hendekler açtık. Bu hendek duvarlarında deprem oluşturan fayları da görebildik. Bunların kestiği veya bunları örten birimlerden örnekler aldık. Bu aşamada bu örneklerin yaşlandırmasını yapacağız. Bu yaşlandırma ortaya çıktığı zaman, bu fayların en son ne zaman deprem ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettikleri hakkında elimizde bilimsel veriler olacak. Böylece Kahramanmaraş’taki deprem riskini daha bilimsel şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:53
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