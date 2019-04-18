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Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri denetimi

Kahramanmaraş’ta da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:07
Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri denetimi

Kahramanmaraş’ta da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı. Uygulamada 842 araç denetlenirken, emniyet kemeri takmayan 114 sürücüye ceza kesildi.


Uygulamada, emniyet kemeri takmayan sürücüler can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edilirken, kemerini takan sürücülere de ekipler teşekkür etti.


Uygulama hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için başlayan çalışmaların süreceğini belirtti. Doğan, ’’Bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak özel bir denetim yapıyoruz. Trafik kazalarında can kayıplarını önlemedeki en önemli etken emniyet kemeridir. Emniyet kemeri kazalarda, ön koltukta yüzde 50, arka koltukta ise yüzde 75 oranında kazalardaki ölüm riskini azaltıyor. Bu oran göz ardı edilemeyecek bir orandır’’ dedi.


Vatandaşların daha güvenli bir şekilde araçlarıyla seyirlerinin sağlanması amacıyla emniyet kemeri takmasını istediklerini söyleyen Doğan, ’’Bugün de burada bunun denetimini yapıyoruz. Vatandaşlarımız hem kendi can güvenlikleri için hem de ailelerinin sevdiklerinin can güvenliği için emniyet kemerlerini bağlasınlar. Emniyet kemerinde şehir içi veya şehirler arası ayrımı kesinlikle yapmasınlar. Şehir içinde de araçlar hız limitleri düşük olsa da, meydana gelebilecek bir kazada yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet verecek şekilde hız kazanabiliyor. Bu yüzden emniyet kemerini bir alışkanlık haline getirelim’’ ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş’ta son dönemde emniyet kemeri kullanımının arttığını memnuniyetle gördüklerini belirten Doğan, ’’Bu denetimleri sadece sabit uygulama şeklinde yapmıyoruz. MOBESE’lerden de denetim yapıyoruz ve bununla ilgili cezalar yazılıyor. Zaman zaman dronla denetim yapıyoruz ve cezalar yazılıyor. Tabi bunlarda kavşakları belirlerken, meydana gelen kazalarla ilgili yaptığımız analizlerde özellikle kırmızı ışık ihlallerinin nerelerde yoğunlaştığını tespit ederek denetimleri orada sıklaştırıyoruz. Sürücülerimiz özellikle şunu bilsinler, kendileri fark etmese bile MOBESE’ler, ekiplerimiz, fahri müfettişler olsun denetimler her zaman yapılıyor’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:07
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