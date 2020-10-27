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Korona Virüs Kahramanmaraş'ta ek salgın tedbiri! Sokakta sigara içmek yasaklandı
Korona Virüs

Kahramanmaraş'ta ek salgın tedbiri! Sokakta sigara içmek yasaklandı

Kahramanmaraş'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:46:00 -
Kahramanmaraş'ta ek salgın tedbiri! Sokakta sigara içmek yasaklandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kovid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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