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Kahramanmaraş'ta DSİ su pompasından hırsızlık yapan kişi tutuklandı

26 Mayıs 2019 Pazar 00:42
Kahramanmaraş'ta DSİ su pompasından hırsızlık yapan kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait bir su pompasından çaldığı malzemeleri satmaya götürürken yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Göksun kara yolu Battal köprüsü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, haciz ve yakalaması bulunan T.K. (28) idaresindeki 46 ES 972 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, metal borular, demir ızgaralar ve rögar kapakları bulundu.

Malzemelerin, DSİ'nin ilçeye bağlı İğde Mahallesi Kırkgöz mevkisinde bulunan Ekinözü Sulama Pompası'ndan çalındığı belirlendi.

Malzemeleri satmak için ilçedeki bir hurdacıya götürdüğünü itiraf eden T.K. gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:42
  1. DSİ'den hırsızlık
  2. Elbistan
  3. jandarma

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