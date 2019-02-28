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Kahramanmaraş’ta cep telefonu satan iş yerlerini hedef alan dolandırıcı, son işinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta cep telefonu satan iş yerlerini hedef alan dolandırıcı, son işinde yakalandı. Ünlü markaların cep telefonu kutusuna aynı ağırlıkta demir levha kestiren dolandırıcının yöntemi, bu kadarı da pes dedirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:29
Kahramanmaraş’ta cep telefonu satan iş yerlerini hedef alan dolandırıcı, son işinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta cep telefonu satan iş yerlerini hedef alan dolandırıcı, son işinde yakalandı. Ünlü markaların cep telefonu kutusuna aynı ağırlıkta demir levha kestiren dolandırıcının yöntemi, bu kadarı da pes dedirtti.

 

Alınan bilgilere göre, Trabzon Bulvarı üzerinde cep telefonu dükkanı olan Mehmet Sular, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiden 2 adet sıfır kutusunda ünlü bir markanın cep telefonunu satın aldı. Satın aldığı cep telefonlarının bir miktar ödemesini yaptıktan iş yeri sahibi cihazları kontrol etti. Cihazların kutusunu açmasıyla demir levha ile karşılaşan Mehmet Sular, polis ihbarda bulundu.

 

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, iş yerinin güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüphelinin 47 yaşındaki Mehmet D. olduğunu tespit etti.

 

Hakkında çok sayıda suç kaydı olan dolandırıcının yakalanması için iş yeri sahibiyle işbirliği yapan polis, parasının geri kalan bölümünü almak için geldiği iş yerinde Mehmet D.’yi gözaltına aldı.

 

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin arsından adliyeye sevk edildi.



“Polis ekiplerine teşekkür etti”

 

Düzenlenen operasyon sonrası kısa sürede parasını alan iş yeri sahibi Mehmet Sular ise, “Sabah saatlerinde sularında bu şahıs iş yerime gelerek iki adet hatırı sayılır bir markanın telefonunu satmak istedi. Cihazlar başka bir iş yerinden alınmış. Faturaları var dün tarihli. Kutularındaki IMEI’leri ile faturası her şeyi tutuyor. Tanesi 4 bin 100 lira, iki adet bu hatırı sayılır markanın telefonundan 8 bin 200 liraya satın aldım. Sabah saatleri olduğu için kasamız müsait değildi. 6 bin lira ödemesini yaptım. Kalan 2 bin 200 lira ödemeyi de öğleden sonra gelip almasını söyledim. Kendisi iş yerinden çıktıktan sonra kutuları inceledim. Kutuların arkasının yapıştırıcı gibi bir şey ile yapıştırıldığını fark ettim. Normalde sıfır cihazlarda kutu açılmaz ama şüphelendiğim için kutuyu açtım. Ben 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Kutuyu açtığımda bu demir parçası ile karşılaştım. Şok oldum tabi, hemen 155’i arayıp konuyu bildirdim. Sağ olsun Kahramanmaraş Emniyeti inanılmaz hızlı bir şekilde olayın üstesinden geldi. Şahsa 2 bin 200 lira ödemem kalmıştı. Onu alması için çağırdım. Ben aradığım da, ‘Bir sorun mu var? diye sordu. Bir sorun olmadığını parayı gelip almasını söyledim. Parayı almaya geldiğinde durumu fark etti ve iş yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Yanımda çalışan elemanım uzun bir süre lise caddesine kadar kovaladı ve yolda polisi de aradılar. Polis ekiplerimiz kısa süre içerisinde şahsı yakaladı. Telefonun birebir ağırlığı kadar demir parçasını keserek koymuş kutunun içerisine. İnanılmaz bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:29
  1. Trabzon
  2. Kahramanmaraş
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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