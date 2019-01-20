Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arızalanan güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Hacıbayram Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan İlhan Kuzu (60) su ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemindeki arızayı gidermek için çatıya çıktı. Kuzu, tamirat yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Kuzu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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