0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki Eski Demirciler Çarşısında İsmet Ç. (51) ile Nail T. (36) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nail T, İsmet Ç'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan İsmet Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan Nail T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
  1. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir sezonu açıyor
    1. Başakşehir sezonu açıyor
    2. Gaziantep kurutmalığı dünya..
    3. İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa..
    4. Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek
    5. Kuş kafesine giren yılanı itfaiye..
    6. Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle..
    7. Klima motorlarında çıkan yangın..
    8. İran'dan Türkiye açıklaması!
    9. İş ilanları güncel son dakika kamu..
    10. Almanya'da Uluslararası Cesaret..
    11. Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne..
    12. Ergenekon davasında karar
    13. Sınır hattında uzun boylu bitki..
    14. Türk üniversiteleri Afganistan'da..
    15. Kagawa Beşiktaş'ı unutamıyor!
    16. Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu
    17. Regl döneminde ağrıları azaltmak için..
    18. Evleri yanan 7 kişilik aile yardım..
    19. Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası’nda
    20. Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi..
    21. Çocuklar renkli dünyalarını çizdi
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    23. Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede..
    24. Sarnıç Han Ağustos’ta tamam
    25. Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum..
    26. Tuzla’daki 500 daire için kura çekimi..
    27. Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp
    28. Büyükşehirli yıldızlar millî takımda
    29. İİT'nin Rusya ziyaretinde gündem..
    30. Fatih’te bir kadını boğarak öldüren 4..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor