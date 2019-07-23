Kahramanmaraş'ta benzin yüklü tır devrilerek alev aldı: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde devrilen benzin yüklü tankerin alev alması sonucu sürücü öldü. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 72 AN 715 plakalı benzin yüklü yakıt tankeri, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Tahirbey Mahallesi mevkisinde devrildi. Benzin yüklü tanker alev alınca yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Tankerde sıkışan sürücü yanarak yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi Göksun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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