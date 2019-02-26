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Kahramanmaraş’ta bekçilere hizmet içi eğitim

Kahramanmaraş’ta 139 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 17:53
Kahramanmaraş’ta bekçilere hizmet içi eğitim

Kahramanmaraş’ta 139 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.


Ekim ayında yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği sınavında başarılı olan adaylardan soruşturması ve eğitimi tamamlanan 139 aday memur olarak atandı. Aday memur olarak atanan çarşı ve mahalle bekçileri 14 Ocak-22 Şubat 2019 tarihleri arasında çeşitli polis eğitim kurumlarında çarşı ve mahalle bekçiliği meslek içi eğitimi aldı.


Memurlar eğitimin tamamlanmasının ardından aktif olarak göreve başlayacak. Şuanda adaylık işlemleri devam eden 36 çarşı ve mahalle bekçisi adayının ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş’ta toplam 175 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.Gece ve gündüz mahallelerde yaya devriye olarak bölgelerin güvenliğini sağlayacak bekçilerin, önleyici ve caydırıcı bir etki oluşturması bekleniyor.


Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, eğitimini tamamlayan çarşı ve mahalle bekçilerini tebrik etti. İnci, bekçilerin meslek konusunda dikkatli olmaları gereken konuları hatırlattı.


Bekçilere her zaman hedeflerini yüksekte tutmalarını söyleyen Doğan İnci, "Kendinize hedef çizin. Bizim çocukluğumuzun bekçi amcaları sizler olacaksınız. Görev yaptığınız cadde ve sokakta ne var ne yok hepsini bileceksiniz. Bu sokaklar sizlere zimmetli olacak. Siz azim ve gayretle her aldığınız bilgiyi beyninize kaydedeceksiniz. Karşınızdaki kişi suçlu dahi olsa, nezaketi elden bırakmayacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin asayişine büyük katkı yapacağınızı düşünüyoruz. Bu amaçla biz 175 bekçi kadrosunu özellikle istedik. İkinci dönem içinde bekçi kadrosu istedik. İlimiz büyük ve geniş. Sizlerle birlikte hep beraber başarılı olacağız’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:53
  1. doğa

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