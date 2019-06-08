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Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
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