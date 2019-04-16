Kahramanmaraş’ta aranan firari yakalandı Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulama noktasında 01 KV 891 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Celal Süslü isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nce arandığı, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından uyuşturucu ticareti yapma suçundan 22 bin lira para cezasının olduğu belirlendi.

Celal Süslü, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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